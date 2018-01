Watford betaalt miljoenen en troeft Napoli en Red Bull Salzburg af

Pontus Dahlberg gaat aan de slag van Watford. IFK Göteborg maakt via de officiële kanalen bekend dat er een akkoord met de Premier League-club is bereikt en dat de negentienjarige Dahlberg een dezer dagen naar Engeland afreist om te tekenen. De doelman ligt nu nog tot nieuwjaarsdag 2021 vast in Zweden.

De enkelvoudig international stond ook in de belangstelling van Red Bull Salzburg en Napoli, maar gaat zijn handtekening zetten onder een contract voor vijf seizoenen bij the Hornets, waar hij de concurrentie moet aangaan met onder anderen Heurelho Gomes, Orestis Karnezis en Daniel Bachmann. De arbeidsovereenkomst zal per 1 juli ingaan, want Dahlberg zal het seizoen sowieso afmaken bij IFK Göteborg.

Watford, dat zondag Javi Gracía aanstelde als nieuwe manager, betaalt volgens Zweedse media meer dan drieënhalf miljoen euro voor Dahlberg. Met die transfersom wordt Dahlberg de op één na duurste uitgaande transfer ooit voor Göteborg, want het record staat op naam van Marcus Berg, die in het seizoen 2007/08 voor vier miljoen euro naar FC Groningen vertrok. Dahlberg keepte tot dusverre 33 wedstrijden voor Göteborg.