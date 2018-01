‘Ik begrijp niet waarom de KNVB Gullit tijdelijk heeft laten zitten’

De KNVB presenteert in de derde week van februari waarschijnlijk de bondscoach, zo vertelde algemeen directeur Eric Gudde woensdag. Die nieuwe keuzeheer zal voor een flinke klus komen te staan daar het Nederlands elftal in de UEFA Nations League is ingedeeld bij de grootmachten Duitsland en Frankrijk.

“Wie nu instapt moet ‘guts’ hebben”, aldus voetbaljournalist Jurriaan van Wessem in een interview met Metro. “Ik denk dat Ronald Koeman wel even geschrokken is (…) Ik hoop maar dat ze bij de KNVB zo slim zijn om eerst Frankrijk en Duitsland tegen elkaar te laten spelen. Als Oranje als eerste moet en verliest, wordt het helemaal lastig.”

Van Wessem voegt eraan toe dat de KNVB wat hem betreft Ruud Gullit de oefenwedstrijden en de Nations League had kunnen laten afmaken. “Dan had de nieuwe bondscoach gewoon met een schone lei kunnen beginnen.” Oranje zal de eerste wedstrijd in Groep A1 van de UEFA Nations League afwerken in september.

De groepsfase van de UEFA Nations League wordt immers van september tot en met november 2018 gespeeld, terwijl de finales in juni 2019 op het programma staan. Daarnaast zal er nog een EK-kwalificatiereeks worden afgewerkt.