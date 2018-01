Bondscoach van Engels vrouwenelftal door het stof om ‘seksistische’ tweets

Phil Neville, de kersverse bondscoach van het Engelse vrouwenelftal, heeft zich verontschuldigd voor tweets van enkele jaren geleden. De oud-voetballer verwijderde dinsdagavond zijn account op Twitter, nadat kritiek ontstond op de 'seksistische' tweets. "Ik wil duidelijk maken dat deze uitspraken geen ware afspiegeling waren of zijn van mijn karakter of opvattingen en ik wil mijn excuses aanbieden", schrijft Neville.

Vrijwel direct na de aanstelling van Neville veroorzaakten de oude tweets opschudding. Op 1 juli 2011 schreef hij: "Relax, ik ben weer afgekoeld - ik heb net mijn vrouw geslagen!!! Voel me nu beter!" Op 3 december 2012 tweette Neville: "Jullie vrouwen willen altijd gelijkheid totdat de rekeningen betaald moeten worden #hypocrieten". Volgens the Guardian was de Engelse voetbalbond (FA) voor de aanstelling al op de hoogte van de tweets. Er werd bewust voor gekozen om er niets over te zeggen.

In zijn statement zegt Neville zich 'terdege bewust' te zijn van zijn verantwoordelijkheden als bondscoach van het Engelse vrouwenelftal. "Ik ben immens trots en vereerd met deze functie. Ik zie uit naar de toekomst en ik zal onvermoeibaar doorgaan om deze ploeg aan successen te helpen." De 59-voudig international was eerder assistent bij Engeland Onder-21, veldtrainer bij Manchester United en assistent van zijn broer Gary Neville bij Valencia. Het bondscoachschap is zijn eerste baan in het vrouwenvoetbal.