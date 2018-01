‘FC Groningen en Willem II onderhandelen over transfer routinier’

Willem II en FC Groningen zijn in gesprek over Etiënne Reijnen, zo weet Voetbal International te melden. Het Brabants Dagblad meldde dat de Tilburgers hopen dat ze binnenkort een nieuwe centrale verdediger kunnen presenteren, maar was de interesse in Reijnen 'niet actueel' te noemen. Toch zouden de twee Eredivisionisten nu met elkaar in gesprek zijn.

Erwin van de Looi, de trainer van Willem II die na het seizoen gaat vertrekken uit Tilburg, is een oude bekende van Reijnen. De trainer is naarstig op zoek naar defensieve versterkingen, aangezien aanvoerder Jordens Peters geblesseerd is. Van de Looi zag eerder deze maand al Giliano Wijnaldum en Damil Dankerlui aansluiten, maar wil dus meer versterkingen zien.

De gesprekken tussen de twee clubs over Reijnen zijn inmiddels gaande, aldus Voetbal International. De dertigjarige verdediger komt dit seizoen weinig in actie onder Ernest Faber, die net als Van de Looi aan het eind van het seizoen gaat vertrekken bij zijn huidige werkgever. Groningen is bereid om mee te werken aan een vertrek van de routinier, die tot komende zomer vastligt. Reijnen zelf zou graag naar Tilburg willen vertrekken.