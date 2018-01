‘Hem vergelijken met Maxwell is net zoiets als in Vilhena een Özil zien’

Ajax nam Nicolás Tagliafico onlangs over van Independiente en de Argentijn maakte afgelopen weekend tijdens zijn debuut in de Klassieker een prima indruk. De linksback werd na afloop van de met 2-0 door Ajax gewonnen wedstrijd tegen Feyenoord zelfs uitgeroepen tot ‘man van de wedstrijd’, maar volgens Henk Spaan zijn alle lofuitingen een beetje overdreven.

“Jaap de Groot (van De Telegraaf, red.) vergeleek Nico met Maxwell, net zoiets als in Vilhena een Özil zien en in Justin Kluivert een Piet Keizer”, schrijft Spaan in zijn column in Het Parool. “Nico werd verkozen tot man van de wedstrijd. Frank de Boer koos regelmatig een Man of the Match uit psychologische overwegingen, een steuntje in de rug bij mentaal zwakkeren.”

Spaan heeft echter niet het idee dat Tagliafico deze benadering nodig heeft, al vond hij hem niet de beste Ajacied op het veld: “Hij debuteerde overtuigend, maar Matthijs de Ligt en Hakim Ziyech overtrof hij niet.” Toch was de columnist wel te spreken over de nieuwe aanwinst: “Ik zit nogal dicht op het veld en zie deze pure back liever voor mijn neus dan Maxwell, Daley Sinkgraven of die jongen van Schilder (Robbert Schilder, red). Je hield altijd je hart vast.”