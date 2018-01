‘Als je Suárez, Messi en Griezmann wil, waarom dan hem halen?’

Antoine Griezmann staat nog altijd onder contract bij Atlético Madrid, ondanks de geruchten dat de spits in de hevige belangstelling zou staan van onder meer Manchester United, Real Madrid en Barcelona. Eric Abidal zou het niet begrijpen als laatstgenoemde grootmacht besloot zijn landgenoot te halen, aangezien de Catalanen al veel toppers in huis hebben.

"Als je Luis Suárez, Lionel Messi en Antoine Griezmann wil, waarom dan Ousmane Dembélé halen?", vraagt de oud-verdediger van onder meer Barcelona zich hardop af in gesprek met El Larguero. Verschillende Spaanse media stellen dat Atlético en Barcelona in gesprek zijn over een overgang van de spits. "Er zijn nog zoveel vragen", vervolgt Abidal.

"Het aantrekken van Philippe Coutinho betekent dat sommigen op de bank moeten plaatsnemen. Dat is ook waarom ik het een goed teken vind om geweldige spelers te halen. Maar het hangt ook allemaal af van de visie van de club. In voetbal is de toekomst altijd het allerbelangrijkst. Griezmann in de gelederen hebben is echter altijd voordelig te noemen."

Abidal stelt dat de twintigjarige Dembélé, die nog weinig indruk heeft weten te maken bij Barcelona wegens blessureleed, tijd nodig heeft: "Hij is erg jong en heeft heel veel talent. We wachten op het allerbeste van hem. Ik heb geen twijfels. Het is alleen moeilijk om van club te veranderen. Het lichaam moet mee veranderen, net als zijn dagelijkse routine en eetgewoonte."