‘Napoli doet nieuwe poging en biedt Ajax maximaal vijf miljoen euro’

Amin Younes wordt in de Italiaanse pers al geruime tijd in verband gebracht met een overstap naar Napoli en volgens, de doorgaans betrouwbare, Gianluca Di Marzio hebben i Partenopei de komst van de Ajax-aanvaller nog niet uit het hoofd gezet. De Sky Italia-journalist meldt woensdagmiddag dat er een afspraak tussen de Amsterdammers en Younes’ zaakwaarnemer op stapel staat in een poging om de transfer vlot te trekken.

Hoewel Ajax een optie zou hebben om het aflopende contract van Younes met een jaar te verlengen, meldt Di Marzio dat Napoli hoe dan ook uitgaat van de zomerse komst van de Duits international. De koploper van de Serie A heeft naar verluidt al een persoonlijk akkoord bereikt met de aanvaller en zou in dat geval alleen op het einde van het seizoen te hoeven wachten.

Om de selectie van Maurizio Sarri een tussentijdse kwaliteitsinjectie te geven, wil Napoli echter een nieuwe poging ondernemen om Younes in januari al naar Napels te halen. De club zou bereid zijn om, in tegenstelling tot eerdere geruchten waarin werd gerept van een transfersom van slechts één miljoen euro, nu vijf miljoen euro bieden.

Younes is overigens niet het belangrijkste aanvallende transferdoelwit voor deze transferperiode. Napoli zou ook achter de diensten van Matteo Politano aan zitten en inmiddels zo ver zijn dat Sassuolo nadenkt over een vervanger van de 24-jarige vleugelaanvaller. Gerard Deulofeu van Barcelona en de bij Paris Saint-Germain overbodige Lucas Moura staan eveneens op het lijstje.