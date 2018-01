‘Neymar heeft spijt van transfer en overweegt vertrek; PSG bezorgd’

Neymar heeft spijt van zijn vertrek naar Paris Saint-Germain, meldt L’Équipe. De Franse sportkrant stelt dat de Braziliaan met name teleurgesteld is over de nare behandeling van de fans. De supporters floten de aanvaller uit tijdens de 8-0 overwinning tegen Dijon, omdat hij de benutte penalty niet gunde aan Edinson Cavani, die met een doelpunt clubtopscorer kon worden.

Neymar heeft niet alleen spijt van zijn transfer van Barcelona naar PSG, aldus L’Équipe, maar overweegt ook om komende zomer Parijs alweer te verlaten voor een nieuw avontuur. Het verhaal van de krant komt een dag nadat Le Parisien berichtte dat de clubleiding van PSG bezorgd is over Neymar, en niet alleen vanwege de blessuregevoeligheid van de sterspeler.

De clubleiding ziet dat Neymar niet integreert binnen PSG zoals het had gehoopt. De Franse topclub heeft volgens Le Parisien alles in staat gesteld om Neymar gelukkig te laten voelen bij zijn nieuwe club, maar de recordaankoop is na de penalty-gate met Cavani en het uitjouwen van de eigen fans naar verluidt niet meer gelukkig bij PSG.

Unai Emery, trainer van de koploper in de Ligue 1, liet eerder weten dat het uitfluiten van Neymar niet veel heeft te betekenen: "Dat moet in de context worden gezien. De fans houden van alle spelers. De fans zijn slim genoeg. Ik weet zeker dat, als Neymar bij wijze van spreken morgen weer op het veld staat, hij weer genoeg support krijgt van de fans."