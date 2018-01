Onana: ‘Waarom? Geen idee, maar er werden smerige spelletjes gespeeld’

De voetbalbond van Kameroen nam begin december afscheid van bondscoach Hugo Broos en André Onana is niet rouwig om het vertrek van de keuzeheer. De doelman van Ajax had in het verleden de nodige aanvaringen met de Belg en heeft het gevoel dat hij er door de trainer ‘ingeluisd’ is.

“Maar mij niet alleen, meerdere spelers. Ik wist niet wat ik meemaakte. Ik was opgeroepen voor de nationale ploeg en wilde me melden bij het team, maar de teammanager belde dat we pas de volgende dag bij elkaar kwamen. Ik kon dus nog even mijn familie bezoeken”, blikt hij terug in gesprek met Voetbal International.

Onana meldde zich een dag later bij de ploeg en kreeg toen van Broos te horen dat hij niet nodig was. De bondscoach liet vervolgens in de media weten dat de keeper te laat zou zijn geweest en niet uitstraalde voor zijn land te willen spelen: “Klinkklare onzin! Ik was de tiende die binnen kwam lopen, dik op tijd. En als hij vond dat ik te laat was, dan was de halve selectie te laat.”

Onana merkte echter uit verhalen van ploeggenoten dat hij niet de enige met dergelijke ervaringen was: “Waarom? Geen idee, maar die coach heeft heel smerige spelletjes gespeeld.” De doelman speelde toe nu toe twee interlands voor de Ontembare Leeuwen, maar werd vorig jaar niet geselecteerd tijdens de weinig succesvol verlopen WK-kwalificatiereeks van Kameroen.