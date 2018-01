KNVB presenteert binnenkort bondscoach: ‘Dan is er meer duidelijkheid’

Het Nederlands elftal heeft uiterlijk over een maand een nieuwe bondscoach, verzekert directeur voetbal Eric Gudde tegenover het Algemeen Dagblad. "In de derde week van februari is er meer duidelijkheid", aldus de sportbestuurder vanuit Lausanne, waar de loting van de eerste editie van de Nations League plaatsvond en waarbij Oranje is gekoppeld aan Duitsland en Frankrijk.

Gudde liet bij zijn aantreden eind vorig jaar weten eerst een technisch directeur te willen aanstellen, maar weet nu niet meer zeker of dit het geval is. "Idealiter loopt het gelijk op. Ik kan dat nu niet inschatten. De eerstkomende interland is 23 maart tegen Engeland. Een maand voor dat duel moeten we een bondscoach hebben. Ik heb aan het begin gezegd dat ik er honderd dagen voor uittrek. Dat is nog steeds zo."

De Telegraaf meldde dat de KNVB drie serieuze kandidaten heeft die bondscoach kunnen worden. Ronald Koeman is volgens het dagblad de favoriet en Frank de Boer en Peter Bosz, die eveneens clubloos zijn, zijn de andere opties. De krant vermeldde er ook bij dat de financiën aangaande de opvolger van Dick Advocaat nog wel een obstakel kan vormen.

Over de loting bij de Nations League is Gudde zeer verheugd, juist omdat Nederland twee grootmachten treft. "Als je bij de beste twaalf landen van Europa zit, weet je dat het sowieso zwaar wordt. Je had ook iets mindere landen kunnen treffen. Maar dit zijn buitengewoon interessante wedstrijden. Voor zowel spelers, staf als supporters", aldus de voormalig algemeen directeur van Feyenoord.