‘Ik wil naar Chelsea toe, als ik ga neem ik Tom Beugelsdijk ook mee’

Wilfried Kanon speelt alweer sinds 2013 voor ADO Den Haag en heeft zich in die tijd ontwikkeld tot publiekslieveling en international van Ivoorkust. In die tijd raakte hij door een conflict met zijn zaakwaarnemer in ernstige financiële problemen, maar onder meer dankzij steun van zijn club heeft hij die periode nu achter zich kunnen laten.

“Ik ben bescheiden en heb altijd een glimlach op mijn gezicht. In de kleedkamer moet iedereen vrolijk van mij worden, ook als ik een mindere periode heb. Het is erg moeilijk voor me geweest, die hele tijd. Ik ben er blij mee dat het nu achter me ligt. Er zijn nu advocaten mee aan de slag”, blikt hij terug in gesprek met Voetbal International.

Kanon is dankzij ADO ook aan Engelse lessen begonnen en kan zich op het veld nu goed lessen. De stopper, die aangeeft dat hij in het dagelijks leven soms nog moeite heeft met de taal, hoopt dat dit hem kan later weer van pas kan komen: “Chelsea, daar wil ik naartoe. En als ik ga, neem ik Tom Beugelsdijk mee. Voor op de tribune, hahaha!”