‘Voor mij is het leuk om vanuit Colombia heel aandachtig naar Ajax te kijken’

TUNJA - De Colombiaanse competitie herbergt sinds kort één Nederlander. De twintigjarige keeper Justin Dautzenberg stapte begin januari op Schiphol in het vliegtuig naar de hoofdstad Bogotá en tekende een eenjarig contract bij Patriotas Boyacá, de nummer vijftien van het afgelopen seizoen in de Liga Águila. De nieuwe jaargang begint zaterdag en Dautzenberg vertelt aan Voetbalzone over zijn eerste weken in Zuid-Amerika. "We keken naar De Klassieker, om te zien hoe er tactisch werd gespeeld."

Door Dominic Mostert

Dautzenberg begon op zijn vijfde bij SV Sibbe uit zijn geboortedorp en werd op zevenjarige leeftijd gescout door MVV Maastricht. Hij viel ook op bij de KNVB en zat bij de nationale selecties van de Onder-12 tot en met de Onder-15. Omdat MVV geen elftal had voor spelers onder de zestien, stapte hij na zeven seizoenen over naar stadsgenoot vv Scharn. In 2015 kreeg hij de kans om naar Sint-Truiden te gaan en die greep hij met beide handen aan. In zijn laatste twee seizoenen trainde hij vaak mee met het eerste elftal en zat hij een aantal keer bij de wedstrijdselectie. Dautzenberg kwam in aanmerking om derde doelman te worden bij de club uit de Belgische Jupiler Pro League, maar het bestuur koos op het laatste moment voor een meer ervaren doelman. Daarom maakte de jonge Limburger een tussenstap naar KVK Tienen. Vanaf dat moment had hij maar één doel: terugkeren op profniveau. Met zijn onverwachte transfer naar Patriotas Boyacá is dat gelukt.

Allereerst gefeliciteerd met je transfer. Hoe zijn de eerste weken in Colombia bevallen?

"Op 4 januari ben ik aangekomen in Bogotá, de hoofdstad van Colombia. Daar ben ik twee dagen gebleven. Ik heb moeten wennen aan het klimaat, de hoogte en de cultuur hier. Ik zit hier op 2800 meter hoogte en dat is toch wat anders dan in Nederland. Ik had veel last van buikpijn, koppijn en misselijkheid. De eerste dagen at ik ook weinig, terwijl de trainingen heel zwaar waren. Door de hoogte zit er minder zuurstof in de lucht. De eerste dagen waren dus niet zo fijn, om eerlijk te zijn. Maar dat was ook wel te verwachten en dat is van tevoren ook tegen me gezegd. Sinds drie weken gaat het goed. Ik ben volledig gewend aan de zuurstof en ik heb geen problemen met de hoogte. De mensen zijn heel vriendelijk en behulpzaam. Ik ben heel goed opgevangen en heb het naar mijn zin. De taal is natuurlijk wel een probleem. Veel spelers spreken geen Engels. Daar bedoel ik mee: geen enkel woord. Eén speler spreekt een beetje Engels; drie à vier spreken de taal gebrekkig. Ik ben volop bezig met het leren van Spaans. Ik moet ervoor zorgen dat ik met het hele team en de trainers kan communiceren. Dat heeft tijd nodig. Qua professionaliteit zijn de trainingen even goed als in Nederland. Ik heb er zeker geen spijt van."

Wat doet het gebrek aan zuurstof met je?

"Het voelt tijdens trainingen alsof je te lang onderwater bent en zo snel mogelijk boven water wilt komen. Je hapt naar zuurstof, die je niet krijgt. Het voelde gewoon niet fijn. Maar je moet dan gauw verder met dezelfde oefening. Van tevoren werd ik al gewaarschuwd voor het zuurstofgebrek. De trainers hebben er in de eerste dagen ook wel een beetje rekening mee gehouden, maar ik was na positiespelletjes wel uitgeput. Nu hap ik nog steeds weleens naar zuurstof, maar volgens mij is dat normaal. Ik zie andere spelers dat ook doen. Het grootste voordeel is dat ik straks zuurstof te veel heb, als ik terugga naar Europa."

Wat is de grootste verrassing aan Colombia?

"Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat Colombia zo ver ontwikkeld was en dat je hier dezelfde faciliteiten aantreft als in Europa. Het eten dat wij hebben, is vergelijkbaar. Je krijgt de schijf van vijf. Op bepaalde gebieden loopt Colombia wel achter, de straten worden bijvoorbeeld minder goed onderhouden, maar de professionaliteit van de club is precies hetzelfde als in Europa. Ik dacht dat Colombia op bepaalde gebieden misschien tien jaar achter zou lopen, maar ik heb soms het gevoel dat ik maar honderd kilometer van huis ben."

Hoe is Patriotas Boyacá eigenlijk uitgekomen bij een keeper van een Belgische amateurclub?

"Ik ben benaderd door voetbalmakelaar SBE Sport van Guido Friedrich. Hij toonde interesse in mij en vroeg of ik om de tafel kon zitten voor een gesprek over een samenwerking. Friedrich heeft een team rond zich met Ted Pierik, Leon Meijs en Wim Piels. Die hebben er eigenlijk voor gezorgd dat ik in Colombia terecht ben gekomen. We lieten mijn cv zien en stuurden de juiste wedstrijdbeelden op. De president van de club was zo overtuigd, dat ze me wilden hebben. Toen ik dat bericht te horen kreeg in december, was het toch wel even schrikken. Het is toch wat anders, van Nederland naar Colombia. Je gaat naar de andere kant van de wereld. Maar het was een schitterende kans en ik ben er blij mee. Ik wil hier iets neer gaan zetten: ik wil dat heel Europa zie dat ik goed presteer."

Heb je getwijfeld op je op jouw leeftijd al toe was aan zo'n stap?

"Ik heb eigenlijk niet getwijfeld en dat heeft maar één reden: van kleins af aan wil ik al profvoetballer worden. De laatste drie, vier jaar heb ik daar alles voor aan de kant gezet. Ik ben een jaar gestopt met school en ik heb via personal training in mezelf geïnvesteerd. Ik kreeg extra training van Sieb Dijkstra, de keeperstrainer van Fortuna Sittard, en hij heeft er mede voor gezorgd dat ik op goed niveau bleef keepen. Toen ik van Sint-Truiden terug naar de amateurs ging, besefte ik: ik wil zo snel mogelijk terug op het profniveau. Als er een kans zou voorbijkomen, zou ik die gewoon aanpakken. Dit is niet een stap die iedereen voor ogen heeft of aandurft, maar ik vind het een mooie transfer. Ik zou uiteindelijk graag in een Europese topcompetitie terecht komen, maar ik moet me eerst hier bewijzen."

Weet je al of je dit seizoen veel kans maakt op speeltijd?

"De staf en de trainers zijn heel tevreden over me. Ze zeggen dat ik over heel veel talent beschik, vinden dat ik me goed heb aangepast en zien dat ik goed in de groep lig, ondanks dat ik niet met iedereen goed kan communiceren. We moeten afwachten wat er gebeurt als de competitie begint. Ik wil een basisplaats bij het eerste elftal en als dat niet lukt, dan misschien in het tweede."

Hoe schat je het niveau van je ploeg in?

"Ik had niet verwacht dat clubs in Colombia zo graag willen voetballen. Wij hebben een goed voetballende ploeg. Onze trainers nemen het voetbal van Ajax, Barcelona en Manchester City als voorbeeld: ze willen van achteruit verzorgd voetbal spelen en daar goede resultaten mee neerzetten. Op de juiste momenten moet er voor een resultaat worden gespeeld, maar het doel is ook om het publiek te vermaken. Bij Sint-Truiden heb ik meegetraind met het eerste elftal en ik schat het niveau hier minstens even hoog in. Dat is dus een redelijk goed niveau, zeker als je van de amateurs komt."

Hoe praten je trainers dan specifiek over Ajax?

"Bij tactische besprekingen wordt gesproken over verzorgd voetbal, het gebruik van de backs en verdedigers die uitzakken. Vaak wordt dan het Ajax van Johan Cruijff genoemd, met het 4-3-3-systeem. Op tv keken we vandaag (21 januari, red.) toevallig naar Ajax - Feyenoord, om te zien hoe er tactisch werd gespeeld. Aan die wedstrijd werden ook tactische lessen gekoppeld. Voor mij is dat natuurlijk wel leuk, om vanuit Colombia heel aandachtig naar Ajax te kijken. Maar ondanks dat ik Ajax beter ken dan de meesten hier, vragen ze mij geen specifieke dingen."

Wat is de doelstelling van de club?

"Doelstellingen zijn nog niet echt besproken. Dat heeft er denk ik mee te maken dat de coaches nog echt moeten zoeken naar een basiselftal, omdat we zoveel nieuwe spelers hebben. Maar vorig jaar zijn ze in het rechterrijtje geëindigd, op de vijftiende plek. Ik denk dat de club nu in de middenmoot wil eindigen, misschien wel in de play-offs. Maar ik denk dat je na zo'n vijf competitiewedstrijden pas een redelijke doelstelling kunt formuleren."

Heb je voor jezelf een bepaald beeld van hoelang je in Colombia wilt blijven?

"Nee, ik heb geen termijn gesteld. Ik wil zoveel mogelijk presteren bij deze club. Het is voor mij belangrijk of ik het naar mijn zin heb en vertrouwen krijg van de club. Toch heb ik altijd nog wel een voorkeur voor Europa. Als er een mooie kans voorbijkomt, zeg ik daar zeker geen 'nee' tegen. Maar ik moet eerst hier wat laten zien, voordat ik zulke dingen zeg."