‘Niet iedereen zou deze stap aandurven, maar ik vind het een mooie transfer’

Voor Justin Dautzenberg kwam deze maand een droom uit. De twintigjarige keeper uit Maastricht speelde voor de Belgische amateurclub KVK Tienen, nadat hij was vertrokken bij Sint-Truiden, en wilde zo gauw mogelijk terugkeren op profniveau. Die kans kreeg hij van het Colombiaanse Patriotas Boyacá, waar hij begin deze maand een eenjarig contract tekende.

In gesprek met Voetbalzone vertelt Dautzenberg over de redenen voor zijn transfer. "Ik heb eigenlijk niet getwijfeld en dat heeft maar één reden: van kleins af aan wil ik al profvoetballer worden. De laatste drie, vier jaar heb ik daar alles voor aan de kant gezet", blikt hij terug. "Ik ben een jaar gestopt met school en ik heb via personal training in mezelf geïnvesteerd. Toen ik van Sint-Truiden terug naar de amateurs ging, besefte ik: ik wil zo snel mogelijk terug op het profniveau."

Als er een mooie kans voorbij zou komen, had Dautzenberg zichzelf voorgenomen, dan zou hij die aanpakken. "Dit is niet een stap die iedereen voor ogen heeft of aandurft, maar ik vind het een mooie transfer. Ik zou uiteindelijk graag in een Europese topcompetitie terecht komen, maar ik moet me eerst hier bewijzen."