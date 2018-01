Conte bevestigt naderend vertrek: ‘Mits er een andere spits aansluit’

Michy Batshuayi moet bij Chelsea doorgaans Álvaro Morata voor zich dulden. Manager Antonio Conte zou wel tevreden zijn over de ontwikkeling van de Belgisch international, maar zou naar verluidt graag een betere spits inlijven. Edin Dzeko van AS Roma is de voornaamste kandidaat om Chelsea te versterken. De komst van een spits betekent automatisch dat Batshuayi mag vertrekken, verzekert Conte.

De Italiaan bevestigt dat de Belg mag worden verhuurd bij een versterking: "Mits er een andere spits zich bij ons aansluit", aldus Conte. "Ik denk dat hij de kans wil hebben om regelmatig aan spelen toe te komen. Ik denk daarom dat dit het juiste voor hem is. Er moet een speler vertrekken en dan moet er een speler komen, of andersom natuurlijk."

"Het is onderdeel van onze baan (om spelers te transfereren, red.). Ik vind dat we ieder moment moeten proberen om zo eerlijk mogelijk te zijn met onze spelers. Maar vaak is het zo dat een speler wel aangeeft dat hij weg wil om vaker aan spelen toe te komen. Dat moet je laten zien dat je het verdient om meer speelminuten te krijgen", citeren verschillende Engelse media.

Dzeko is volgens verschillende media het belangrijkste doelwit van Chelsea op dit moment. Conte wil graag een targetman toevoegen aan zijn selectie en zou voornamelijk denken aan de Bosniër. Ook Andy Carroll van West Ham United en Peter Crouch van Stoke City werden genoemd. Batshuayi heeft nog een contract tot medio 2021 op Stamford Bridge.