Vitesse laat drievoudig Engels international proefperiode afwerken

Jack Rodwell lijkt zijn langste tijd gehad te hebben bij Sunderland en de middenvelder is mogelijk binnenkort in de Eredivisie te bewonderen. Vitesse meldt namelijk woensdagmiddag dat de drievoudig Engels international een proefperiode in Arnhem zal af gaan werken. Rodwell wordt naar verluidt donderdag in GelreDome verwacht.

Rodwell wordt volgens de Gelderlander eerst onderworpen aan een fysieke test en zal zich dan vrijdag aansluiten bij het beloftenteam, aangezien de selectie van de hoofdmacht zich dan voorbereidt op het duel met PEC Zwolle van zaterdag. Sunderland heeft Rodwell naar verluidt aangeboden zijn nog tot 2019 doorlopende contract te verscheuren, maar de middenvelder zou zelf meer zien in een ‘gewone’ transfer.

Rodwell incasseert bij the Black Cats tachtigduizend euro per week en zal, als hij daadwerkelijk in aanmerking komt voor een dienstverband bij Vitesse, water bij de wijn moeten gaan doen. De Arnhemmers kunnen Rodwells derde werkgever in het profvoetbal worden na Sunderland, Manchester City en Everton. De 26-jarige controleur werd opgeleid door the Toffees en verdiende in 2012 een transfer van vijftien miljoen naar Manchester City. Hij kwam echter niet echt uit de verf in het Etihad Stadium en maakte in 2014 de overstap naar Sunderland.