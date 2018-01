Nederland stuit op Frankrijk en Duitsland in Nations League

Voor het Nederlands elftal wacht een loodzware groepsfase in de eerste editie van de UEFA Nations League. Tijdens de loting in het Zwitserse Lausanne is Oranje in de groepsfase gekoppeld aan Duitsland en Frankrijk. De eerste wedstrijd in deze groep A1 zal worden afgewerkt in september.

In de afgelopen WK-kwalificatiereeks zat Nederland ook in de groep met Frankrijk en destijds waren de Fransen tweemaal te sterk: 0-1 en 4-0. De eenmalig wereld- en tweevoudig Europees kampioen plaatste zich als groepswinnaar voor het WK, terwijl Oranje als derde eindigde en komende zomer niet op het WK aanwezig zal zijn. Viervoudig wereldkampioen Duitsland plaatste zich met speels gemak voor het toernooi in Rusland, door alle wedstrijden in de kwalificatiegroep te winnen.

Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 24 Jan 2018 om 3:56 (PST)

De groep van Oranje kan worden bestempeld als de 'poule des doods'. België treft in groep A2 Zwitserland en IJsland, terwijl groep A3 bestaat uit Portugal, Italië en Polen en in groep A4 nemen Spanje, Kroatië en Engeland het tegen elkaar. Het land dat als laatste eindigt in de groep, zal degraderen naar Divisie B. De winnaar van iedere divisie is automatisch geplaatst voor het EK 2020.

De groepsfase van de UEFA Nations League wordt van september tot en met november 2018 gespeeld, terwijl de finales in juni 2019 op het programma staan. Daarnaast zal er nog een EK-kwalificatiereeks worden afgewerkt. Oranje zal dus voor de tijd een nieuwe bondscoach moeten vinden. De KNVB werkt momenteel nog aan de opvolging van Dick Advocaat en wil daarnaast nog een technisch directeur aanstellen.

Lees hier hoe de UEFA Nations League precies in zijn werk gaat.