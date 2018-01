‘Dan verwacht je dat Feyenoord die lijn doortrekt en hem de kans geeft’

Kenneth Vermeer zat de eerste seizoenshelft op de bank bij Feyenoord en zal in het restant van de huidige voetbaljaargang ook niet meer onder de lat staan in De Kuip. De Rotterdammers maakten onlangs bekend dat de 32-jarige doelman verhuurd zal worden aan Club Brugge en Ronald Waterreus snapt weinig van deze gang van zaken.

“Ik kan het vertrek van Vermeer niet rijmen met de ambities van een topclub. Hij is 32 jaar en had nog makkelijk een paar jaar in het doel van Feyenoord kunnen staan. Maar de club geeft nu in feite aan dat ze de markt op gaat om te zoeken naar een andere keeper”, schrijft de oud-doelman in zijn column in Voetbal International. Dinsdag kwam het gerucht naar buiten dat Feyenoord voor volgend seizoen bezig zou zijn met de komst van Michel Vorm.

Vermeer wordt verhuurd aan Brugge, maar Waterreus verwacht de ‘zwaar teleurgestelde’ sluitpost niet meer terug bij Feyenoord. Hij noemt het vanuit ‘topsport-oogpunt’ dan ook geen logische gang van zaken: “Hoe sympathiek ik Jones ook vind, hij heeft dit seizoen te veel steken laten vallen. Vorig jaar verloor Vermeer zijn plaats aan Jones op basis van een eerlijke concurrentiestrijd. Dan zou je verwachten dat Feyenoord die lijn doortrekt en op basis van deze criteria nu Vermeer een kans geeft.”

Waterreus vindt het daarnaast jammer dat een bovengemiddelde Nederlandse speler naar een buitenlandse competitie wordt geduwd. De oud-PSV’er ziet hoe de rentrees van Klaas-Jan Huntelaar en Robin van Persie, en de beslissing van Dick Advocaat om in te stappen bij Sparta Rotterdam, met gejuich worden begroet: “Maar aan de andere kant laten we een subtop-plus-keeper die niet eens in zijn nadagen zit, zo gemakkelijk vertrekken naar België.”