Oranje Leeuwinnen leren van kritiek: ‘Zwijgen over uitslag doen we niet meer’

Het Nederlands vrouwenelftal verloor dinsdag achter gesloten deuren met 1-4 van Engeland, maar het duurde even voordat die uitslag naar buiten kwam. De Oranje Leeuwinnen spraken van tevoren met the Lionesses af om ook de eindstand geheim te houden en nadat daar op social media de nodige kritiek op kwam, werd er toch bekend gemaakt dat de regerend Europees kampioen met ruime cijfers onderuit was gegaan.

Bondscoach Sarina Wiegman geeft aan geleerd te hebben van deze situatie: “De Engelsen hadden redenen om volstrekt geen communicatie over deze trainingswedstrijd te willen. Ze verzochten ons vooraf om ook over de uitslag geen contact te hebben met de buitenwacht. Daar hebben we uit collegialiteit aan willen voldoen”, legt ze uit via de officiële kanalen van de bond.

“Die uitslag lekte uiteraard gewoon uit. Op die gang van zaken reageerde de buitenwacht gisteren terecht verbaasd. Zoiets werkt niet, dus dat doen we niet meer. Iedereen mag weten welke resultaten het Nederlands elftal boekt”, gaat Wiegman, die merkt dat er na het succesvolle EK alleen maar meer belangstelling is vanuit de media en het publiek, verder.

De nederlaag tegen Engeland vormde na een eerder verlies tegen Spanje de tweede tegenvaller op rij. Wiegman geeft echter aan dat er onbeperkt gewisseld mocht worden, waardoor er in de tweede helft maar twee EK-finalisten binnen de lijnen stonden: “Ik wil daarmee het resultaat niet vergoelijken, want uiteraard willen we elke wedstrijd winnen, maar het was wel echt een trainingswedstrijd.”