MVV verwelkomt Arsenal-huurling na halfjaar VVV weer: ‘Kan van waarde zijn’

Kelechi Nwakali houdt het na een halfjaar VVV-Venlo alweer voor gezien in Noord-Limburg. Provinciegenoot MVV Maastricht maakt woensdag namelijk via de officiële kanalen bekend dat de negentienjarige aanvaller het seizoen af zal maken in de Jupiler League. Nwakali wordt gehuurd van Premier League-topclub Arsenal.

Voor MVV is Nwakali geen onbekende, aangezien hij in het seizoen 2016/17 ook al op huurbasis in De Geusselt speelde. De Nigeriaan maakte toen indruk, maar slaagde er in de Eredivisie deze voetbaljaargang minder in om zijn stempel te drukken: “Vorig seizoen hebben we al kunnen zien dat Kelechi een multifunctionele aanvallende middenvelder is, die een neusje heeft voor de ‘eindpass’”, reageert trainer Ron Elsen opgetogen.

“Hij rendeert in een aanvallende en dominante spelwijze, zoals MVV deze wil hanteren. Hij kan op ‘10’ uit de voeten, maar zeker ook als hangende vleugelaanvaller. Bij VVV Venlo heeft hij ook al op Eredivisie-niveau laten zien dat hij van waarde kan zijn voor het team waarin hij acteert. Bij MVV Maastricht kan hij echter nóg meer speelminuten vergaren. We weten wat we van hem kunnen en mogen verwachten. Dat heeft absoluut meegewogen in ons besluit hem terug te halen naar Maastricht”, sluit de oefenmeester af.