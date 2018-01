Ronaldo wil clubeigenaar worden: ‘Op het tweede niveau in Engeland of Spanje’

Ronaldo Luis Nazário de Lima hing in 2011 zijn voetbalschoenen aan de wilgen en bekleedde sindsdien enkele functies als ambassadeur. De oud-spits van onder meer PSV, Barcelona, Internazionale, Real Madrid en AC Milan hoopt in de toekomst president van de Braziliaanse voetbalbond te worden. Maar eerst wil hij ervaring opdoen als clubeigenaar.

“Het zou een enorme eer zijn om president van de Braziliaanse voetbalbond te worden. Maar voor het zover is, wil ik eerst ervaring opdoen met het runnen van een grote club. Ik denk erover om een club op het tweede niveau in Engeland of in Spanje te kopen”, zegt Ronaldo in gesprek met Folha de São Paulo. De 98-voudig Braziliaans international beëindigde zijn loopbaan in zijn thuisland bij Corinthians.

“Ik wil iets innovatiefs doen, ik denk dat ik klaar ben voor zo’n uitdaging”, zegt de oud-spits over zijn ambities om clubeigenaar te worden. In de afgelopen jaren was Ronaldo onder meer ambassadeur van het WK 2014, dat in Brazilië gespeeld werd. Momenteel wordt hij genoemd als de nieuwe president van de Braziliaanse voetbalbond, maar hij wil dus eerst ervaring opdoen voordat hij aan een dergelijke functie begint.