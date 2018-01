Henry verdedigt zich: ‘Ik had geen idee dat hij daar zou gaan tekenen’

Alexis Sánchez maakte maandag door zijn handtekening te zetten bij Manchester United een einde aan een maandenlange transfersoap en de Chileen is de volgende in een rij topspelers die Arsenal verlaat voor een concurrent. Fans van the Gunners zijn niet blij met het vertrek van de aanvaller en de rol die Thierry Henry daarin zou hebben gespeeld.

De clubicoon van de Londenaren was onderwerp van kritiek nadat Sánchez op Instagram schreef dat hij mede door een conversatie met de Fransman voor een vertrek had gekozen: “Ik kan me een gesprek met Henry vandaag de dag nog herinneren. Een historische Arsenal-speler die om dezelfde redenen voor een andere club koos, vandaag is het mijn beurt”, liet de Chileen weten in een afscheidsboodschap aan Arsenal.

Henry heeft nu echter via Twitter ontkend dat hij een rol heeft gespeeld in het vertrek van Sánchez: “Ik weet dat ik me tegenover het merendeel van de Arsenal-fans niet hoef te verantwoorden, maar in tegenstelling tot wat er gespeculeerd wordt heb ik Alexis Sánchez op geen enkel moment verteld dat hij Arsenal moet verlaten.”

“Ik had geen idee dat hij voor Manchester United zou gaan tekenen totdat ik, net als de rest van jullie, het nieuws voorbij zag komen”, verdedigt de Fransman zich in een verklaring. Sánchez tekende maandag een contract dat hem voor de komende vierenhalf jaar op Old Trafford houdt, terwijl Arsenal tegelijkertijd Henrikh Mkhitaryan verwelkomde in een ruildeal.