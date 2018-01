Roda JC verkoopt verdediger na anderhalf jaar aan ambitieuze Duitsers

Roda JC Kerkrade en FC Ingolstadt 04 hebben overeenstemming bereikt over de overgang van Frederic Ananou. De twintigjarige verdediger verkast per direct naar de nummer vier van de 2. Bundesliga, het op een na hoogste niveau van Duitsland.

Ananou doorliep de jeugdopleiding van 1. FC Köln en maakte in de voorbereiding van het seizoen 2016/17 de overstap naar Roda JC. Hij kwam in 28 duels in actie voor de Limburgers en speelde driemaal mee in de KNVB Beker.

Roda JC doet geen uitspraken over de financiële voorwaarden van de transfer. "Roda JC dankt Frederic Ananou voor zijn inspanningen en inzet voor de club en wenst hem veel succes in de rest van zijn carrière", zo laat de club in een officiële verklaring weten. Ananou heeft zich tot medio 2021 aan FC Ingolstadt verbonden.