Wegen FC Groningen en Faber scheiden na dit seizoen

De wegen van Ernest Faber en FC Groningen scheiden aan het einde van dit seizoen, zo maakt de club via officiële kanalen bekend. De 46-jarige oefenmeester is dan twee seizoenen werkzaam geweest in het Noordlease Stadion. Beide partijen geven er nu, zo luidt de officiële lezing, voorkeur aan om een andere weg in te slaan, zo is uit gesprekken gebleken.

In goede harmonie zouden Faber en FC Groningen tot de conclusie gekomen zijn dat het beter is om een punt te zetten achter de samenwerking. De oefenmeester is in het bezit van een aflopende verbintenis. "Beide partijen hadden dezelfde gedachte om na dit seizoen een andere weg te willen inslaan. Die beslissing had ik voor mezelf al genomen. We gaan met elkaar op professionele wijze verder en richten al onze aandacht op een goede tweede seizoenshelft", zegt Faber op de website van FC Groningen.

“Zoals onze samenwerking tot nu toe steeds loopt, is ook deze beslissing in een prima verstandhouding tot stand gekomen", voegt technisch manager Ron Jans daar aan toe. "Het is goed dat er nu duidelijkheid is, daar kunnen beide partijen verder mee. We hebben er alle vertrouwen in dat we de stijgende lijn van de laatste weken, waarin diverse talenten uit de eigen opleiding de kans krijgen zich te profileren, kunnen doortrekken en zijn ervan overtuigd dat we dit seizoen op een goede manier met elkaar kunnen afsluiten."

Faber staat sinds de zomer van 2016 aan het roer bij FC Groningen, nadat hij eerder bij PSV, FC Eindhoven en NEC werkte. Vorig seizoen eindigden de Groningers op de achtste plaats en dit seizoen bezet de formatie van Faber de tegenvallende dertiende plaats. Ook assistent-trainer Marcel Groninger vertrekt aan het einde van het seizoen bij FC Groningen. Hij was sinds 2013 in dienst van de Trots van het Noorden, maar volgens Jans is er in de nieuwe technische staf geen plaats meer voor Groninger.