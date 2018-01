Chelsea kon Sánchez niet betalen: ‘Er zijn maar twee clubs die dat wel kunnen'

Na maanden van speculatie verkaste Alexis Sánchez afgelopen week van Arsenal naar Manchester United. Lange tijd leek de Chileen naar Manchester City te gaan, terwijl ook Chelsea zich nog even meldde in de strijd om de aanvaller. Antonio Conte, manager van the Blues, benadrukt echter dat men op Stamford Bridge liever een goedkopere manier vindt om mee te doen om de prijzen.

Sánchez gaat bij the Red Devils het dubbele verdienen van Eden Hazard, die bij Chelsea het hoogste salaris krijgt. Conte geeft dan ook toe dat the Blues niet mee kunnen met de salarisuitgaven van clubs als Manchester United en Manchester City. “Wat er een aantal jaren geleden gebeurde, is totaal anders dan dit. We moeten er nu voor vechten. Vorig seizoen wonnen we de Premier League en eindigden we met een winst van 55 miljoen euro. Dat kan niemand zeggen, het is in het verleden zelden gebeurd. Maar de situatie is veranderd”, wordt Conte geciteerd door the Guardian.

“Nu blijven Manchester United en Manchester City financieel gezien zeker aan de top. Maar ik vertrouw op mijn werk en, als ik hier blijf, doet de club dat ook. We vertrouwen niet alleen op geld”, vervolgt de Italiaanse manager. “Je hebt twee manieren van werken: met geld en je betaalt dan veel geld voor de beste spelers. Of je werkt hard en doet minder met geld. Afgelopen seizoen hebben we het fantastisch gedaan, het was een klein wonder. Ik doe fantastisch werk, net als de spelers. Het gaat er niet om dat je prijzen wint of bovenaan eindigt, maar het gaat erom dat je hard en goed werkt.”

Conte geeft toe dat Chelsea financieel gezien nooit een kans maakte op Sánchez. “We zijn nooit echt in de race geweest en dat heeft te maken met de salariseisen. Vooral vanwege de hoogte van het salaris. Als je de beste wil zijn, moet je de transfermarkt op gaan en geld spenderen. Anders heb je middelmaat en dan haal je spelers die 25 tot 35 miljoen euro kosten. Als je de doelen wil halen, moet je bereid zijn om veel geld te betalen. Soms verrast het me dat er nog vragen over gesteld worden, want het is de realiteit. Dit is de markt op dit moment.”

“Het is nu eenmaal zo dat als je Neymar wil kopen, je hem 25 miljoen euro moet geven. Als je Lionel Messi, Cristiano Ronaldo of Sánchez wil kopen, moet je bereid zijn om aan hun salarieisen te voldoen”, aldus Conte. “Het is niet negatief. Want als een speler zo’n bedrag verdient, is hij de beste. Ronaldo, Neymar en Messi maken per seizoen vijftig doelpunten. Hetzelfde geldt nu voor Sánchez. Wij proberen iets op te bouwen, niet met geld. Maar met hard werk. Manchester United heeft daar voor betaald. Er zijn maar één of twee clubs die aan het salaris van Sánchez kunnen voldoen.”

“We hebben genoeg werk te doen. Je moet niet vergeten dat we afgelopen jaren spelers zijn kwijtgeraakt, maar we hebben geschiedenis geschreven. Ik houd niet van het woord ‘transitie’, maar soms moet je de waarheid inzien. We verbeteren de selectie en creëren een goede basis. Het is niet gemakkelijk om boven de clubs uit Manchester te eindigen. Ze zullen heel gevaarlijk worden voor de andere clubs in de wereld, puur omdat ze bereid zijn om veel te investeren”, besluit de Italiaanse manager van Chelsea.