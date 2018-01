‘KNVB heeft drietal serieuze kandidaten op oog als bondscoach’

Voor de opvolging van Dick Advocaat als bondscoach van het Nederlands elftal is een drietal serieuze kandidaten, zo meldt De Telegraaf. Van hen is Ronald Koeman volgens het dagblad de favoriet. Frank de Boer en Peter Bosz zijn andere trainers die zouden passen in Zeist, al kunnen de financiën een obstakel zijn.

Crystal Palace kocht het contract van De Boer af en zodoende is de oud-verdediger vrij om te staan en gaan waar hij wil. Koeman en Bosz krijgen nog elke maand tonnen op hun bankrekening gestort, maar dat stopt op het moment dat zij een andere baan accepteren. Beiden verdienden vier keer zoveel dan de baan als bondscoach op dit moment oplevert, terwijl De Boer op meer dan twee keer dat salaris zat.

Voor de aanstelling van een bondscoach wil de KNVB eerst een technisch directeur installeren, maar volgens het dagblad zal dat niet makkelijk zijn. Algemeen directeur Eric Gudde zal voor iets meer dan een ministersalaris niet de beste kandidaten voor de functie van technisch directeur naar Zeist zien komen. Gudde verdient iets meer dan een kwart miljoen euro en de onder hem werkende technisch directeur kan qua salaris niet ruim boven hem zitten

Dat maakt de keus lastiger, ook om in het buitenland een geschikte kandidaat te vinden. Kandidaten met voldoende kennis en bagage staan niet te springen. Martin van Geel en Max Huiberts verdienen bij respectievelijk Feyenoord en AZ beduidend meer en willen sowieso blijven, terwijl Marcel Brands bij PSV zes ton per jaar toucheert en zijn ogen heeft gericht op de Premier League. Outsiders als Co Adriaanse en Wim Jonk zijn of te oud of te onervaren.