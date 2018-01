‘Daarom ben ik ook heel kritisch, ik zal Ajax niet zomaar verlaten’

André Onana maakt al anderhalf seizoen indruk bij Ajax en heeft reeds interesse uit het buitenland getrokken. Desondanks is de sluitpost voorlopig nog niet van plan om Amsterdam te verlaten. In 2015 maakte Onana de bewuste keuze om Barcelona te verruilen voor Ajax, zo vertelt hij in een interview met Voetbal International.

“Bij Ajax zag ik veel meer perspectief en we hadden kort daarvoor in de Youth League op De Toekomst gespeeld. Die omstandigheden trokken me wel en de club had een goede naam”, zegt Onana, die inmiddels eerste doelman is in Amsterdam. Hij koestert naar eigen zeggen wat hij heeft. “Ajax is heel goed voor mij, ik ben de mensen bij Ajax dankbaar en heb nog geen moment spijt gehad van mijn overstap naar Amsterdam.”

“Daarom ben ik ook heel kritisch. Ik zal Ajax niet zomaar verlaten”, vervolgt de doelman, die veel opsteekt van Edwin van der Sar. Onana praat regelmatig met de algemeen directeur over het keepersvak. “Als kind was ik fan van de Premier League, Van der Sar was een grootheid in het doel. Zijn rust en manier van keepen spraken me altijd aan. Voor mij is het een eer met hem over het vak te praten en dan probeer ik heel goed te luisteren.”

“We hebben het vaak over details. Zoals de focus in een wedstrijd”, verklaart de sluitpost. In de afgelopen twee seizoenen stond hij in zeventig wedstrijden onder de lat bij Ajax en daarin zou hij de aandacht getrokken hebben van onder meer Napoli. Onana haalt veel voldoening uit de gesprekken met Van der Sar. “Ik merk dat het helpt en dat het me beter maakt.”