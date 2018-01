Sofyan Amrabat spreekt bewondering uit: ‘Hij schiet bijna alles erin’

Robin van Persie zette maandagmiddag zijn handtekening onder een nieuw contract in De Kuip. Bij Arsenal, Manchester United en in mindere mate Fenerbahçe gaf de 34-jarige aanvaller de toon aan. Nu is hij gebrand op een nieuwe hoofdrol bij Feyenoord, de huidige landskampioen. Zijn medespelers zijn al na twee trainingen onder de indruk.

"Zijn balbehandeling, aannames, basistechniek, de manier waarop hij beweegt, ballen inspeelt, handelt in situaties, ballen afmaakt met twéé benen… Hij schiet bijna alles erin”, spreekt Sofyan Amrabat in De Telegraaf zijn bewondering uit. De zomeraankoop omschrijft Van Persie als 'een type dat niet heel erg op de voorgrond treedt'.

"Maar hij dwingt natuurlijk wel enorm veel respect af. Hij heeft iedereen een handje gegeven, maar hoefde zich natuurlijk niet voor te stellen. Iedereen weet wie hij is." Svan van Beek hing niet meteen aan de lippen van Van Persie. "Laat hem eerst maar rustig wennen", lacht de verdediger. "Hij is heel erg open, maakt met iedereen een praatje."

Van Persie was een held voor Van Beek, die zeven jaar was toen de aanvaller het tenue van Feyenoord om de schouders droeg. "Maar ik zag hem wel bij Arsenal en Manchester United, waar hij geweldige tijden kende en heel veel goals heeft gemaakt. En natuurlijk blijft het moment tegen Spanje op het WK van 2014 het meeste bij."

Van Persie zit vandaag bij de wedstrijdselectie van Feyenoord voor het inhaalduel bij FC Utrecht. Dylan Vente zal de geschorste Nicolai Jörgensen vanaf het begin vervangen, zei Giovanni van Bronckhorst. De oefenmeester gaat Van Persie niet negentig minuten gebruiken en wacht af of hij de veteraan kan of moet gebruiken in de Domstad.