Brenet overweegt transfer door zoektocht van PSV naar ‘buitenkansje’

Joshua Brenet denkt aan een vertrek bij PSV, mochten de Eindhovenaren er deze maand nog in slagen 'een buitenkansje' als linksback aan te trekken, zo meldt De Telegraaf. Nog geen maand geleden liet de 23-jarige verdediger weten dat hij het ' maar op zich af liet komen', nu zou hij een vertrek bij de Eindhovense club overwegen.

PSV zoekt naar 'een haalbare, daadwerkelijke versterking' voor de linksback-positie, waar Phillip Cocu naast Brenet ook over Kenneth Paal beschikt. Laatstgenoemde is van nature een middenvelder. Brenet, die tot medio 2020 onder contract staat, had gehoopt de eerste rechtsback van PSV te worden, maar een uitgaande transfer van Santiago Arias bleef uit en na het vertrek van Jetro Willems werd hij na een moeizame start de eerste linksback. Als PSV daadwerkelijk een linksback haalt, wil Brenet met de clubleiding in gesprek.

Anderlecht meldde zich afgelopen zomer nog om Brenet op huurbasis over te nemen, maar PSV wilde de verdediger niet laten gaan. “Ik laat het maar op me afkomen. Als PSV dat wil, kunnen ze dat doen", zei Brenet eerder. "Ik ken mijn eigen kwaliteiten en ik weet dat PSV vertrouwen in mij heeft. Het eerste half jaar is gewoon goed gegaan, dus ik zou niet weten waarom er een verandering moet komen in 2018."