Brands en PSV opnieuw geconfronteerd met ‘belangstelling uit Engeland’

De belangstelling voor Marcel Brands vanuit Engeland neemt toe, zo schrijft De Telegraaf woensdag. Naast de eerdere interesse van Chelsea is nu ook Everton gecharmeerd van de technisch manager van PSV. De Eindhovense club liet ruim een maand geleden echter weten dat de club noch de directeur benaderd was door Chelsea en dat Brands nergens van op de hoogte was.

Bij Everton is Brands volgens het dagblad een van de twee kandidaten om in opdracht van miljardair Farhad Moshiri het technisch beleid te gaan bepalen. Everton, dat negende staat en de ontslagen Ronald Koeman door Sam Allardyce heeft vervangen, wil naar verluidt 'een continentale directeur met een internationaal netwerk' om de club spelers van een hoger niveau te bezorgen.

Brands, een oud-middenvelder, ging na zijn carrière aan de slag als commercieel manager bij RKC Waalwijk en werd daar later td en algemeen directeur. In 2005 volgde hij Martin van Geel op bij AZ en in 2009 werd de club uit Alkmaar onder leiding van Louis van Gaal kampioen. Brands tekende eind mei 2010 een vierjarig contract bij PSV en zou op 1 juni van dat jaar starten, als opvolger van Adrie van Kraaij.

Brands haalde onder anderen Jetro Willems, Dries Mertens en Kevin Strootman naar het Philips Stadion en wist later ook namen als Dick Advocaat, Mark van Bommel, Bruma, Luuk de Jong, Andrés Guardado en Hirving Lozano voor de club in te lijven. Brands verlengde in april 2016 zijn contract, tot medio 2020. Zijn vorige verbintenis liep door tot de zomer van 2016.