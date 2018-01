‘Feyenoord kan miljoenenbod van Newcastle tegemoet zien’

Nicolai Jörgensen zou zijn carrière voort kunnen zetten in de Premier League, zo meldt Voetbal International. De aanvaller geniet al sinds afgelopen zomer interesse van Newcastle United, dat naar verluidt momenteel een miljoenenbod op de Deen aan het voorbereiden is.

Newcastle, dat vorig seizoen als eerste in de Championship eindigde, strijdt tegen degradatie. Het team van manager Rafael Benítez staat op een vijftiende plaats in de Premier League, met slechts één punt meer dan nummer achttien Southampton. West Bromwich Albion en Swansea City, de gedeelde hekkensluiters van het Engelse voetbalwalhalla, verzamelden tot dusver slechts drie punten minder dan the Magpies.

Jörgensen is in beeld om Newcastle aan meer doelpunten te helpen, daar clubtopscorer Joselu momenteel slechts vier doelpunten achter zijn naam heeft staan. Met 22 goals in 24 competitieduels is het team van Benítez een van de minst scorende teams van de Premier League. Jörgensen staat dit seizoen op negen treffers, in achttien officiële duels. Vorig seizoen scoorde hij 25 keer in 42 officiële duels.

Jörgensen heeft een aardig prijskaartje om zijn nek hangen, aangezien zijn contract in De Kuip nog doorloopt tot medio 2021. Giovanni van Bronckhorst zal zijn aanvalsleider ongetwijfeld niet midden in het seizoen kwijtwillen, ook al versterkte de Rotterdamse club zich eerder deze week met Robin van Persie. Michiel Kramer staat nog altijd op de nominatie om de club te verlaten.