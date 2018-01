Guardiola bereikt eerste finale met Manchester City en wacht topaffiche

Manchester City heeft zich betrekkelijk eenvoudig geplaatst voor de finale van de EFL Cup. De koploper van de Premier League wist dinsdagavond ook het tweede halve finale-duel met Bristol City in zijn voordeel te beslissen en mag zich zodoende op 25 februari melden op Wembley: 2-3. Arsenal en Chelsea zullen woensdagavond gaan uitmaken wie het dan opneemt tegen de ploeg van Josep Guardiola, die voor het eerst een eindstrijd heeft weten te bereiken met the Citizens.

Bristol City had na de 2-1 nederlaag van twee weken geleden in het Etihad Stadium nog voldoende om voor te spelen. The Robins verrasten eerder dit seizoen op eigen veld immers Stoke City, Crystal Palace en Manchester United al, waardoor Manchester City het bezoek aan Ashton Gate met weinig genoegen tegemoet zal hebben gezien. Het sterrenensemble van Guardiola had gedurende het eerste bedrijf echter bijzonder weinig te duchten van de thuisploeg.

Manchester City werd in balbezit nauwelijks in de problemen gebracht en liet na een klein kwartier de eerste serieuze doelkans noteren. Een poging van Sergio Agüero belandde echter op de bovenkant van de lat. De Argentijnse spits kwam even later een teenlengte tekort om de bal van dichtbij binnen te werken, nadat Luke Steele een rebound had weggegeven op een schot van David Silva. De doelman redde even later ook nog op een poging van Bernardo Silva, maar moest op slag van rust alsnog capituleren. Aden Flint kon vlak voor de doellijn niet voorkomen dat een poging van Leroy Sané in de netten belandde.

De bezoekers gooiden het tweeluik vervolgens vrijwel onmiddellijk na rust definitief in het slot. David Silva en Sané combineerden door de as van het veld, waarna Kevin De Bruyne vanaf eigen helft aan de wandel ging met het leder. De Belgische spelmaker verstuurde voorts een pass de diepte in richting Agüero, die vervolgens ongestoord het strafschopgebied van Bristol City kon binnenlopen en Steele het nakijken gaf met een schot in de verre hoek.

Het elftal van Lee Johnson weigerde zich echter bij voorbaat neer te leggen bij een nederlaag. Jamie Paterson werd na matig uitverdedigen van John Stones aan het werk gezet door Bobby Reid, waarna de buitenspeler de bal vanaf de linkerflank in de doelmond van Manchester City bracht. Marlon Pack steeg daar boven iedereen uit en zorgde vervolgens met een fraaie kopbal voor de aansluitingstreffer. Manchester City leek probleemloos richting het einde van de wedstrijd te gaan, maar moest in de blessuretijd nog de gelijkmaker incasseren door toedoen van Flint. De Bruyne bezorgde Manchester City in de slotseconde echter toch nog het volle pond, door te scoren na een razendsnelle counter.