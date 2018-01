Ajax meldde zich nog niet voor spelmaker

Roda JC Kerkrade dreigt één van zijn grootste talenten te verliezen. De kans is namelijk groot dat Frederic Ananou zijn loopbaan voortzet bij FC Ingolstadt 04. (Voetbal International)

Benik Afobe is voor een bedrag van elf miljoen euro op te halen bij Bournemouth. Wolverhampton Wanderers en West Bromwich Albion zijn van plan om op korte termijn contact op te nemen met the Cherries . (Daily Star)

De Amsterdammers zouden geïnteresseerd zijn in de spelmaker, die in Amsterdam kan worden met Erik ten Hag.