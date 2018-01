Utrecht-selectie sluit vrede met De Jong: ‘Van Seumeren is duidelijk geweest’

Jean-Paul de Jong geniet het vertrouwen van de voltallige selectie van FC Utrecht, zo benadrukt Urby Emanuelson. De oud-middenvelder werd deze maand door de clubleiding naar voren geschoven als opvolger van de naar Ajax vertrokken Erik ten Hag. Die beslissing zou in eerste instantie met weinig enthousiasme zijn ontvangen door de selectie van de Domstedelingen, maar inmiddels zijn alle plooien gladgestreken.

De Telegraaf meldde twee weken geleden dat meerdere spelers van Utrecht na het vertrek van Ten Hag bij de clubleiding hebben aangegeven het doorschuiven van De Jong geen goede oplossing te vinden, maar volgens Emanuelson is de kou inmiddels uit de lucht. "De trainer krijgt sowieso het vertrouwen van de spelersgroep. Voor de trainer is het mooi dat hij deze kans gekregen heeft en wij staan daar als groep achter", vertelt de multifunctionele linkspoot aan de NOS. "We hebben ons zegje gegaan het is nu een afgesloten hoofdstuk."

Clubeigenaar Frans van Seumeren bevestigde zondag bij De Tafel van Kees dat hij de spelers van Utrecht vermanend heeft toegesproken, nadat zij hun onvrede hadden geuit over de aanstelling van De Jong. "Van Seumeren is duidelijk geweest hoe hij wil dat het gaat", aldus Emanuelson. "De trainer heeft daarin ook zijn visie uitgesproken en gevoelens blootgelegd. JP leeft voor de club en dat liet hij ook emotioneel merken. Ik denk dat dat de juiste manier is. Het heeft de groep geraakt."