Oranje Leeuwinnen verliezen besloten duel met ruime cijfers van Engeland

Het Nederlands vrouwenelftal heeft dinsdagmiddag achter gesloten deuren niet weten te winnen van Engeland. The Lionesses, die vandaag ook Phil Neville hebben gepresenteerd als nieuwe bondscoach, waren met 1-4 te sterk voor de regerend Europees kampioen.

Voor de ploeg van Sarina Wiegman vormt de oefennederlaag tegen de Engelsen de tweede verliespartij op rij. Zaterdag werd er aan de Spaanse kust al met 2-0 verloren van het gastland. De nederlaag tegen de Engelse vrouwen vormt meteen het einde van het trainingskamp van de Oranje Leeuwinnen in La Manga.

De Nederlandse dames waren afgelopen zomer op het gewonnen EK in de halve finale nog met 3-0 te sterk voor de Engelsen. De eerstvolgende officiële wedstrijd voor Oranje staat pas over ruim twee maanden op het programma, als Ierland op 6 april de tegenstander is in de WK-kwalificatie. Nederland gaat met zeven punten uit drie duels aan kop in groep 3.