FA verrast en geeft grote naam leiding over Engels vrouwenelftal

Phil Neville is de nieuwe bondscoach van het Engelse vrouwenelftal. De Engelse voetbalbond FA maakt dinsdagavond bekend dat de 41-jarige oud-verdediger van Manchester United en Everton tot en met het EK van 2021 de leiding heeft over the Three Lions.

Neville is de opvolger van Mo Marley. Laatstgenoemde nam sinds september vorig jaar de honneurs waar, nadat Mark Sampson op straat gezet was vanwege ‘onbehoorlijk gedrag’. Sampson haalde op het EK van afgelopen zomer in Nederland de halve finales met Engeland. Daarin bleken de Oranje Leeuwinnen uiteindelijk met 3-0 te sterk.

Neville gaat zodoende voor het eerst op eigen benen staan als coach. Hij was in het verleden als assistent-trainer werkzaam bij Manchester United en Valencia. "Ik voel me vereerd", laat de voormalig Engels international weten via de officiële site van de FA. "De selectie staat op het punt iets bijzonders te bereiken en ik geloof dat ik de spelers naar een hoger niveau kan brengen. Ik kan niet wachten om het trainingsveld op te gaan en met een groep van topspelers te gaan werken."