‘Hij zat ook bij Ajax en speelt nu in de top van de PL, dat motiveert mij’

Ajax slaagde er vier jaar geleden niet in om Timothy Fosu-Mensah aan boord te houden, maar de Amsterdammers hebben nog een speler met dezelfde naam in de gelederen. De zestienjarige Paul Fosu-Mensah won met Ajax Onder-17 onlangs met een overtuigende 5-2 van de leeftijdsgenoten van Sparta Rotterdam en noemt zijn vier jaar oudere broer zijn grote voorbeeld.

“Hij is jong, heeft ook bij Ajax gespeeld en speelt nu in de top van de Premier League. Naar hem kijken motiveert”, laat de jonge verdediger weten via de officiële kanalen van zijn club. Fosu-Mensah heeft elke dag contract met zijn broer, die dit seizoen door Manchester United wordt verhuurd aan Crystal Palace: “Ik ben ook niet jaloers. Ik gun hem alles.”

Het talent krijgt veel tips uit Engeland: “Hij leert mij dat ik alles moet geven, iedere wedstrijd weer. Dan kan ik achteraf niet denken: ‘Ik heb niet genoeg gedaan.’” Fosu-Mensah denkt dat hij in de toekomst het niveau van zijn broer kan halen, maar is niet van plan om net zoals Timothy op jonge leeftijd uit Amsterdam te vertrekken: “Als de tijd rijp is, zie ik het wel. Ik zou niet zo snel weggaan, al krijg ik een goed aanbod. Ik heb hier nog zoveel te leren.”