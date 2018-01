FC Utrecht praat weer met middenvelder: ‘Je moet soms je eigen weg gaan’

Rico Strieder en FC Utrecht gaan snel om tafel om te praten over contractverlenging. Na het eerste gesprek voor de winterstop is even gewacht met een vervolg, op verzoek van de Duitser. Strieder, die tot medio 2018 vastligt bij de Eredivisionist, wilde eerst helemaal fit wilde worden en wilde de focus op voetbal hebben: "Nu gaan we weer praten."

Dat FC Utrecht sinds kort met Jean-Paul de Jong een andere trainer heeft, heeft geen invloed op de gesprekken, benadrukt Strieder in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Ik heb hem (de vertrokken Erik ten Hag, red.) 4,5 jaar als trainer gehad. We kennen elkaar door en door. Maar in het voetbal moet je soms ook je eigen weg gaan. Hij heeft deze stap (naar Ajax, red.) verdiend."

"Jean-Paul de Jong is een heel andere trainer, minder dominant, meer sfeergericht, maar de manier van voetballen verschilt niet veel op details na", aldus Strieder, die Ten Hag in de zomer van 2015 volgde toen de trainer Bayern München inruilde voor de Domstedelingen. In december 2016 raakte Strieder ernstig geblesseerd aan zijn knie; hij kon bijna een jaar lang niet in actie komen.