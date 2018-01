Emery heeft goed nieuws voor Arsenal en Tottenham: ‘Hij moet vertrekken’

Arsenal en Tottenham Hotspur zijn volgens de Engelse pers de clubs die in de afgelopen weken het meest nadrukkelijk achter de handtekening van Lucas Moura aanzitten en de twee Londense rivalen hebben dinsdag goed nieuws gekregen van Unai Emery. De coach van Paris Saint-Germain laat namelijk weten dat de Braziliaan niet meer in zijn plannen voorkomt.

“Ik heb Lucas verteld dat hij niet langer de kans zal krijgen om voor PSG te spelen en dat hij een andere club moet vinden”, is de Spanjaard duidelijk tegenover verslaggevers. Emery kan waarschijnlijk ook woensdag tegen Guingamp in de Coupe de France geen beroep doen op Neymar, maar ook dat opent geen deuren voor Lucas: “Neymar heeft gisteren (maandag, red.) wel meegetraind, maar aan het einde van de sessie voelde hij zich niet goed.”

“Hij heeft een verrekking opgelopen. We zullen zien of het vandaag beter gaat, maar ik denk niet dat hij klaar is om te spelen.” Naast de duurste voetballer aller tijden kan Emery mogelijk ook geen beroep doen op Kylian Mbappé, die na een harde botsing in het duel met Olympique Lyon groggy werd afgevoerd.

“Mbappé voelde zich gisteren prima, maar de dokter wil dat hij meer tests ondergaat. De speler wil spelen, maar we moeten zien of het gevaarlijk voor hem is om vandaag te trainen en morgen te spelen”, gaat Emery, die de naderende komst van Lassana Diarra afwacht, verder. “Ik heb vanochtend met technisch directeur Antero Henrique gesproken en hij heeft het niet over Diarra gehad, alleen over de spelers die we hier al hebben.”