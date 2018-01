KNVB eist zware sanctie voor Matavz; Vitesse vindt straf buitenproportioneel

De KNVB wil Tim Matavz flink laten boeten voor de slaande beweging naar Denzel Dumfries van sc Heerenveen. De aanklager betaald voetbal van de KNVB stelt een schorsing van vijf wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk, voor. De Eredivisionist gaat in beroep tegen de straf en vindt de sanctie ‘buitenproportioneel’.

Vitesse moet zich donderdag in Zeist melden voor de beroepszaak; vrijdag volgt de uitspraak. Matavz ontving in zijn carrière nog nooit een rode kaart en kwam in meer dan 300 wedstrijden op het hoogste niveau tot zeventien gele kaarten. Dumfies liet na de wedstrijd tegen Vitesse al weten dat een mogelijke straf niet aan hem, maar aan de KNVB is om te bepalen.

“Het is niet aan mij om te oordelen wat er gebeurd is. Dat laat ik aan de KNVB", zei Dumfries bij FOX Sports over de elleboogstoot van Matavz. Volgens de verdediger van Heerenveen had hij voorafgaand aan dat incident geen contact gehad met de spits van Vitesse. Henk Fraser hield Matavz bewust voor de camera weg. "Dat heb ik zeker bepaald", erkende de oefenmeester van de Arnhemmers.