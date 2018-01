Bayern-verdediger geeft waarschuwing af: ‘We moeten oppassen’

Bayern München is onder leiding van Jupp Heynckes aan een uitstekende reeks bezig en staat fier aan kop in de Bundesliga. Der Rekordmeister domineert in Duitsland, maar dat is volgens Mats Hummels geen goed teken. “Een voorsprong van zestien punten is natuurlijk fijn, want je wil kampioen worden, maar als je het competitief bekijkt, zit er ook een nare bijsmaak aan", zegt Hummels bij het Duitse RTL.

Hummels mist competitiegenoten die Bayern het steevast moeilijk kunnen maken. De Duitser vreest dat de Premier League en LaLiga qua niveau verder weglopen bij de Bundesliga. "Het zijn nu al de twee sterkste competities. We moeten oppassen dat we niet verder achterlopen. Ik heb wel het gevoel dat de goede kant opgaat. Steeds meer trainers op het hoogste niveau willen hun ploeg attractief voetbal laten spelen."

Bayern werd op bezoek bij Paris Saint-Germain in het kader van de Champions League afgelopen september flink afgedroogd (3-0). Hoewel de Duitse topclub later revanche nam op de Fransen (3-1), weet Hummels dat het algemene niveau in Duitsland omhoog moet om international te schitteren. "We moeten ervoor zorgen dat we internationaal resultaat kunnen blijven boeken. Soms kan je geluk hebben, maar wij moeten zeker weten dat we met de Europese grootmachten kunnen meedoen."