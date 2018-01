Zomeraankoop wilde Real weer verlaten: ‘Regels staan het niet toe’

Real Madrid betaalde afgelopen zomer 16,5 miljoen euro om Dani Ceballos los te weken bij Real Betis, maar de 21-jarige middenvelder komt er nog niet echt aan te pas bij de Koninklijke. Zinédine Zidane deed in LaLiga pas zes keer een beroep op Ceballos en de Spaans jeugdinternational dacht er in de afgelopen weken over na om weer terug te keren naar Sevilla.

Een regel van de Spaanse bond die verbiedt dat een speler een licentie krijgt bij een club waar hij eerder in het seizoen ook al onder contract heeft gestaan, gooit echter roet in het eten: “Onze coach wil dat het gebeurt en Seballos wil ook dat het gebeurt, maar het kan niet”, legt Lorenzo Serra Ferrer, vicevoorzitter van los Verdiblancos, uit bij Onda Cera.

“Quique Setién houdt van Dani’s talent en kwaliteiten en de twee hebben het met elkaar besproken, maar iedereen weet dat het er niet van kan komen. De regels van de competitie maken het onmogelijk en Betis heeft verder ook geen pogingen ondernomen”, sluit de bestuurder af. Ceballos genoot een deel van zijn opleiding in Sevilla en debuteerde in 2014 in de hoofdmacht van Betis. In drie jaar tijd kwam hij tot 105 optredens in het groen-wit en was hij goed voor zeven goals en negen assists.