Strapatsen ‘rotte appel’ wekken woede: ‘Waar eindigt dit? In anarchie’

Pierre-Emerick Aubameyang vecht al maandenlang akkefietjes uit met Borussia Dortmund, wat volgens veel Duitse media duidt op een verlangen van de spits om ergens anders te gaan voetballen. Aubameyang wordt hevig in verband gebracht met een transfer naar Arsenal, maar volgens Niko Kovac en Matthias Sammer moeten clubs zulke 'rotte appels' niet in huis halen.

De twee clubs zijn in onderhandelingen over een overgang van de spits. Kovac, momenteel trainer van Eintracht Frankfurt, vindt het gedrag van de Gabonees bespottelijk en vergelijkt het met de situatie die BVB eerder kende met Ousmane Dembélé. "Het is onwerkelijk dat clubs en trainers nu overgeleverd zijn aan de 'professionals’", zegt Kovac in gesprek met Kicker.

"Zulk gedrag kan je niet goedkeuren. Waar eindigt dit? In anarchie. Iedereen kan doen wat hij wil. Spelers komen naar de training hoe en wanneer ze maar willen. In mijn tijd kon dit niet. Een vijfjarig contract telt nu als een halfjarig contract. Dat is erg discutabel", aldus Kovac. De trainer wordt in zijn woorden gesteund door Sammer, die Aubameyang graag ziet vertrekken.

"Momenteel is solidariteit ver te zoeken. Als deze tendens (spelers die staken en ruzie maken met clubs, red.) doorzet, moeten de clubs de koppen bij elkaar steken. Dat deze zogenaamde rotte appel, die lui was bij de ene club, zich opeens gaat manifesteren als een formidabele speler bij zijn nieuwe werkgever, is een mythe", aldus de oud-voetballer in gesprek met BILD.