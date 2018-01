‘Vijftig procent van de voetballers gokt op duels, het is cultureel verankerd’

Joey Barton claimt dat vijftig procent van de professionele voetballers op wedstrijden wedt. De 35-jarige middenvelder, die zelf wegens gokken op voetbalduels is geschorst tot 1 juni 2018, zegt in gesprek met de BBC dat hij zeker niet de enige profvoetballer is die af en toe geld inzet op wedstrijden.

"Ik denk dat als men erachter komt wie er allemaal wedden en ze vervolgens hard aanpakken, je de helft van de competitie wel kan wegstrepen", zegt de Engelsman, die in de afgelopen tien jaar ruim 1200 weddenschappen op wedstrijden heeft afgesloten. "Ik denk dat vijftig procent van de spelers wordt geschorst, want het gokken is cultureel verankerd."

Barton, die zelf voor onder Manchester City, Newcastle United, Olympique Marseille en de nationale ploeg van Engeland heeft geacteerd, werd zelf voor bijna 35.000 euro beboet. Ook werd hij eerst voor achttien maanden geschorst, maar na hoger beroep viel de straf lager uit. Barton geeft toe dat hij in twaalf jaar tijd meer dan 15.000 weddenschappen op sportwedstrijden heeft gemaakt.

"Waar men verkeerd zit, is dat we de gokreglementen verwarren met matchfixing. Matchfixing is verkeerd en tast de integriteit van de sport aan. Het is hetzelfde als doping. Ik vind dat 'cultureel gokken' acceptabel is. Er is niet mis met gokken, als het maar met mate is. Mijn punt tegen de FA is: hoe kan de voetbalbond zo strikt zijn als men een gokbedrijf als sponsor heeft?" In juni 2017 besloot de FA alle banden met gokbedrijven te verbreken.