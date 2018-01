Robin van Persie in Feyenoord-selectie voor treffen met FC Utrecht

Robin van Persie zit in de wedstrijdselectie van Feyenoord voor het duel met FC Utrecht woensdagavond. De 34-jarige aanvaller, die maandag officieel werd gepresenteerd bij de Rotterdamse club nadat zijn contract bij Fenerbahçe werd beëindigd, is volgens trainer Giovanni van Bronckhorst fit, maar zal niet in de basis starten.

De oefenmeester geeft aan dat Dylan Vente begint als spits. Van Persie liet maandag doorschemeren dat hij tegen de Domstedelingen mogelijk al minuten gaat maken voor Feyenoord. Door de schorsing van Nicolai Jörgensen, opgelopen tijdens de verloren Klassieker (2-0) wegens twee gele kaarten, werd Van Persie gelinkt aan een basisplaats.

Vente krijgt echter de voorkeur van Van Bronckhorst. "Hij is fit en zit bij de selectie, maar niet om negentig minuten te spelen", aldus de trainer dinsdag op een persconferentie, geciteerd door verschillende media, waaronder RTV Rijnmond. "Van Persie willen we zo dicht mogelijk bij de goal hebben, dus in de spits", laat Van Bronckhorst weten.