‘Tottenham Hotspur denkt aan ‘plan-B’ en richt pijlen op Ajacied’

Tottenham Hotspur hoopt zich naar verluidt deze maand nog te versterken met Malcom van Girondins Bordeaux, maar durft niet op één paard te wedden. The Spurs zien David Neres van Ajax namelijk als plan-B, schrijft de Braziliaanse editie van Goal.

Tottenham hikt tegen het hoge salaris van de twintigjarige Malcom aan en denkt dat Neres een beduidend minder hoog honorarium zal vragen. De afgelopen dagen spraken diverse directieleden van the Spurs, samen met manager Mauricio Pochettino, in Londen met zaakwaarnemers van Malcom om de mogelijkheden tot een transfer te bespreken.

Bij Girondins Bordeaux gaat men er in ieder geval vanuit dat de Braziliaan het seizoen afmaakt in de Ligue 1. “Ik heb de club heel direct gevraagd of Malcom blijft of niet en ze zeiden ‘ja’”, vertelde nieuwbakken trainer Gus Poyet maandag op een persconferentie. Voorzitter Stéphane Martin voegde daaraan toe: “Ik herhaal het nog maar een keer: Malcom vertrekt niet.”

“Hij heeft gezegd dat hij op een dag in de Premier League wil spelen en dat is normaal. Welke speler wil er nu niet in Engeland spelen? We hebben geen enkele problemen met Malcom”, aldus Martin. Malcom, die ook in beeld was bij Arsenal, kwam in de winter van 2016 over van Corinthians en was tot dusverre goed voor 18 doelpunten en 14 assists in 81 duels. Zijn contract in de wijnstad loopt nog tot 2021 door.

Mocht Tottenham zich eerdaags melden bij Ajax omdat Malcom écht niet haalbaar blijkt, dan lijkt men weinig kans te maken op succes. “Als ze voor hen bellen, neem ik de telefoon niet op”, zei directeur spelersbeleid Marc Overmars twee weken geleden, toen hem werd gevraagd naar de interesse in Justin Kluivert en Neres. De twintigjarige Neres werd eerder ook al gelinkt aan clubs als AC Milan, Juventus, Manchester United en Arsenal.