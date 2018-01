‘Chelsea laat voormalig doelwit van PSV op huurbasis vertrekken’

Robert Kenedy Nunes do Nascimento, kortweg Kenedy, gaat Chelsea verlaten. De 21-jarige linksback heeft zich bij Newcastle United gemeld voor de medische keuring en zal het seizoen bij die club op huurbasis afmaken, zo meldt Sky Sports.

De Braziliaan kwam dit seizoen nog geen minuut in actie in de Premier League, al deed hij wel drie keer mee in de EFL Cup en twee keer in de FA Cup. Bij het Newcastle van manager Rafael Benítez, dat momenteel op de vijftiende plaats staat, hoopt Kenedy meer ervaring te kunnen opdoen.

Kenedy was eerder nog in beeld bij PSV. De Eindhovenaren zaten afgelopen zomer achter Nicolás Tagliafico van Independiente aan, maar in het geval de huidige Ajacied onhaalbaar bleek te zijn, zou Kenedy in beeld komen, meldde Voetbal International in juli. Kenedy bleef echter in Londen. Hij speelde eerder al op huurbasis voor Watford.