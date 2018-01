‘In België vond men het wel een beetje gek dat Ajax zoveel geld wilde betalen’

Hassane Bandé maakt komende zomer de overstap naar Ajax, dat ruim acht miljoen euro neertelt voor de Burkinees. De Amsterdammers wilden de aanvaller al in januari halen, maar KV Mechelen weigert vooralsnog mee te werken. David van den Broeck, KV Mechelen-watcher voor Het Nieuwsblad, zegt dat men in België een beetje verbaasd is dat Ajax zoveel geld over heeft voor Bandé.

“Hij was geweldig bezig iedere week, maar nadien is hij ietsje minder geworden. Ik weet niet of dat te maken heeft met Ajax of dat hij wat vermoeid is. De ploeg draait ook iets minder en hij speelt ook op een andere positie. Hij speelt nu in de spits, terwijl hij daarvoor op links stond”, zegt Van den Broeck in gesprek met Ajax Showtime. Het verraste hem niet dat Bandé verkocht werd door Mechelen, zeker omdat er meerdere clubs geïnteresseerd waren. “Hier in België vond men het wel een beetje gek dat Ajax zoveel geld voor hem wilde betalen, 8,25 miljoen euro.”

Het is volgens de journalist niet zo raar dat KV Mechelen Bandé voorlopig nog niet laat gaan. “KV Mechelen kan het niet maken om de enige speler die voor de winterstop gescoord heeft te laten gaan”, stelt Van den Broeck. Volgens hem is het een voorwaarde bij de onderhandelingen geweest dat Bandé niet in januari al naar Amsterdam zou gaan. “Dus dan zou het krom zijn wanneer het nu ineens wel zou gebeuren. De enige mogelijkheid dat hij nu alsnog gaat, is wanneer Mechelen een paar zeges op rij boekt en wanneer de kust veilig is.”

“Ajax is een beetje speciaal denk ik, zowel mentaliteitsgewijs als systeemsgewijs”, vervolgt Van den Broeck, die toegeeft dat het voor Bandé voordelig zou kunnen zijn om in januari naar Ajax te vertrekken. “Het is voor iedere speler handig om een inloopperiode te hebben om het systeem eigen te maken. Maar als hij hier nog een halfjaar kan spelen, kan hij ervaring opdoen. Dat kan ook geen kwaad. De vraag is: wat zou Ajax met hem van plan zijn? Laten ze hem dan alleen bij het tweede elftal spelen?”