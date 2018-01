De Boer: ‘Ik kijk graag naar Weghorst, een zeer sterke persoonlijkheid’

Het Nederlands voetbal zit momenteel in een dip, maar Ronald de Boer ziet naar eigen zeggen genoeg lichtpuntjes. Volgens de analist komen er nog genoeg toptalenten aan, waar volgens hem ook sterke persoonlijkheden tussen zitten. Hij constateert wel dat er iets veranderd is ten opzichte van zijn tijd als profvoetballer en daar is social media volgens hem een oorzaak van.

“Als wij vroeger de kans kregen dan sneakten we er tussenuit naar de disco. Nu doen spelers dat veel minder. Dan kan je denken: watjes. Maar als zij nu een discotheek binnenkomen neemt de halve zaak een foto met hun telefoon en zitten die spelers de volgende dag in de problemen”, zegt De Boer in gesprek met Metro. Hij denkt om die reden dat het wel meevalt met het ontbreken van persoonlijkheden in Oranje en stelt dat er vaker zulke generaties zijn geweest.

“We moeten gewoon geduldig zijn er zijn genoeg talenten. Ik weet zeker dat we uiteindelijk met Oranje weer mee gaan doen om de prijzen”, vervolgt de analist. Hij ziet genoeg toptalenten waarvan hij denkt dat ze het Nederlands elftal er op termijn weer bovenop kunnen helpen. "Matthijs de Ligt vind ik een geweldenaar. Zo sterk en nog zo jong. Dat wordt een grote. ‘Kluivertje’ komt er ook aan. Die heeft de bravoure van Patrick.”

Daarnaast noemt De Boer Marco van Ginkel en hij heeft ook een opvallende naam waar hij momenteel gecharmeerd van is. “Ik vind Wout Weghorst een zeer sterke persoonlijkheid. Een type met passie en een winnaarsmentaliteit. Hoe hij voor de camera staat, daar kijk ik graag naar. Hij is misschien geen spectaculaire speler, maar hij brengt altijd iets teweeg”, aldus De Boer, die zeker weet dat er meer persoonlijkheden op zullen staan als de status van Oranje verbetert.