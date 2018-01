‘Juventus betaalt 25 miljoen euro voor zestienjarige aanvaller’

Pietro Pellegri maakt waarschijnlijk de overstap naar Juventus. La Gazzetta dello Sport meldt dat algemeen directeur Giuseppe Marotta en sportief directeur Fabio Paratici maandag hebben onderhandeld met collega Giorgio Perinetti van Genoa.

Genoa verlangt een transfersom van dertig miljoen euro voor de zestienjarige aanvaller, maar de clubs zullen elkaar volgens de roze sportkrant waarschijnlijk vinden in een som van 25 miljoen. Het is de bedoeling dat Pellegri het seizoen nog wel afmaakt bij Genoa, dus hij zal pas in de zomer aansluiten bij de selectie van trainer Massimiliano Allegri.

Pellegri, international van Italië Onder-19, werd geboren in Genua en maakte in december 2016 in de competitiewedstrijd tegen Torino zijn debuut in het eerste elftal. Hij speelde tot dusverre negen keer voor Genoa en daarin kwam hij tot drie doelpunten. Pellegri werd in het verleden al gelinkt aan onder meer Manchester United, Manchester City, Chelsea en Internazionale.