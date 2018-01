Hoe werkt de UEFA Nations League en wanneer is de loting?

Het Nederlands elftal doet dit jaar mee aan de Nations League, een nieuw toernooi van de UEFA waar tickets voor het EK van 2020 zijn te verdienen. 55 landen doen mee aan de competitie en woensdag wordt tijdens de loting bekend welke landen in de groepsfase de tegenstanders van Oranje worden. Maar hoe werkt de Nations League precies en waarom is dit toernooi in het leven geroepen? En hoe zit het met de reguliere EK-kwalificatiewedstrijden?

Waarom de Nations League?

Om een einde te maken aan de zinloze oefenwedstrijden, heeft de UEFA de Nations League in het leven geroepen. Het is een nieuw international toernooi, waar de Europese voetbalbond sinds 2011 aan werkte, en wordt dit jaar afgewerkt. De finales staan voor 2019 op het programma. “De UEFA Nations League zorgt voor betekenisvolle en competitieve wedstrijden”, legt de bond uit.

Hoe werkt de Nations League?

In totaal zijn 55 landen verdeeld over vier divisies: A, B, C en D. Nederland is ingedeeld in de A-divisie, de pot met de hooggeplaatste landen. Per divisie worden groepswedstrijden afgewerkt, als een soort mini-competitie. De vier groepswinnaars uit de A-divisie spelen in 2019 via een halve finale en finale om de titel. Ook is er een wedstrijd om de derde en vierde plaats. Ploegen die als laatste eindigen in hun groep, degraderen naar een divisie lager. Landen die als eerste eindigen, promoveren naar een divisie hoger.

Doordat Nederland is ingedeeld in Pot 3, dreigt een loodzware loting voor Oranje.

Divisie A (vier groepen van drie landen): Duitsland, Portugal, België, Spanje, Frankrijk, Engeland, Zwitserland, Italië, Polen, IJsland, Kroatië, Nederland

Divisie B (vier groepen van drie landen): Oostenrijk, Wales, Rusland, Slowakije, Zweden, Oekraïne, Ierland, Bosnië & Herzegovina, Noord-Ierland, Denemarken, Tsjechië, Turkije

Divisie C (drie groepen van vier landen, een groep van drie): Hongarije, Roemenië, Schotland, Slovenië, Griekenland, Servië, Albanië, Noorwegen, Montenegro, Israël, Bulgarije, Finland, Cyprus, Estland, Litouwen

Divisie D (vier groepen van vier landen): Azerbeidzjan, Wit-Rusland, Georgië, Armenië, Macedonië, Faeröer, Luxemburg, Letland, Moldavië, Kazachstan, Liechtenstein, Andorra, Malta, Kosovo, San Marino, Gibraltar.

Vier teams kunnen zich via dit toernooi plaatsen voor het EK van 2020. De vier beste landen per divisie plaatsen zich voor de play-offs van de Nations League, die in maart 2020 worden afgewerkt. In totaal zullen dus zestien landen deelnemen aan deze play-offs. Via een halve finale en een finale plaatst de winnaar per divisie zich voor het Europese eindtoernooi. Zo levert iedere divisie uiteindelijk een extra EK-deelnemer. Het kan voorkomen dat de groepswinnaar zich al via de EK-kwalificatie heeft geplaats. In een dergelijk geval wordt de plaats in de play-offs overgenomen door het beste nog niet geplaatste land uit de divisie.

Wanneer vindt de Nations League plaats?

De loting voor de groepsfase vindt plaats op woensdagmiddag 24 januari om 12.00 uur in Lausanne. Oekraïne en Rusland worden niet in dezelfde groep ingedeeld, net als Armenië en Azerbeidzjan.

Speelronde 1: 6 t/m 9 september 2018

Speelronde 2: 9 t/m 11 september 2018

Speelronde 3: 11 t/m 13 oktober 2018

Speelronde 4: 14 t/m 16 oktober 2018

Speelronde 5: 15 t/m 17 november 2018

Speelronde 6: 18 t/m 20 november 2018

Finales: 5 t/m 9 juni 2019

Play-offs: 26 t/m 31 maart 2020

Wat is het verschil met de EK-kwalificatieserie?

In de UEFA Nations League zijn in total vier EK-tickets te verdelen. De overige twintig tickets zijn te verdienen via de reguliere EK-kwalificatiecampagne. Dit programma gaat pas in maart 2019 van start en kent verder interlandperiodes in juni, september, oktober en november. Landen worden onderverdeeld in vijf groepen van vijf team, en vijf groepen van zes teams. De nummers een en twee plaatsen zich automatisch voor het EK.